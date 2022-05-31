Собянин на 10 процентов повысил минимальную зарплату в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в столице увеличится на 10% - до 23 508 рублей в месяц, сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении говорится, что также на 10% будет увеличен и прожиточный минимум. С 1 июня в расчете на душу населения он составит 20 585 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособных москвичей составит 23 508 рублей, для пенсионеров – 15 410 рублей, для детей – 17 791 рубль.
В пресс-службе добавили, что повышение минимального размера заработной платы, а также прожиточного минимума, входят в пакет мер столичного правительства «по поддержке граждан в условиях санкционного давления».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что было подписано постановление об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, сообщает RT.
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