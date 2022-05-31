Собянин на 10 процентов повысил минимальную зарплату в Москве

В сообщении говорится, что также на 10% будет увеличен и прожиточный минимум. С 1 июня в расчете на душу населения он составит 20 585 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособных москвичей составит 23 508 рублей, для пенсионеров – 15 410 рублей, для детей – 17 791 рубль.

В пресс-службе добавили, что повышение минимального размера заработной платы, а также прожиточного минимума, входят в пакет мер столичного правительства «по поддержке граждан в условиях санкционного давления».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что было подписано постановление об индексации на 10% пенсий неработающим пенсионерам, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, сообщает RT.