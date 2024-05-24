Собянин: Музею славянской письменности «Слово» на ВДНХ исполнилось пять лет
Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ, повествующий о развитии русского языка, отметил пятилетие. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, музейная экспозиция разделена на тематические зоны. В частности, в музее представлены воссозданные православный храм X–XI веков, кельи средневекового монаха-писца и копии первых печатных учебников.
Благодаря мультимедийным технологиям посетители музея могут перемещаться в различные эпохи: например, в одном из экспозиционных пространств гости можно послушать народные былины, сказки и частушки на фоне видов России на панорамном экране.
За пять лет в музее состоялось свыше образовательных мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru