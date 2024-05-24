Собянин: Музею славянской письменности «Слово» на ВДНХ исполнилось пять лет

По его словам, музейная экспозиция разделена на тематические зоны. В частности, в музее представлены воссозданные православный храм X–XI веков, кельи средневекового монаха-писца и копии первых печатных учебников.

Благодаря мультимедийным технологиям посетители музея могут перемещаться в различные эпохи: например, в одном из экспозиционных пространств гости можно послушать народные былины, сказки и частушки на фоне видов России на панорамном экране.

За пять лет в музее состоялось свыше образовательных мероприятий.

