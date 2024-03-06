Выставка к 90-летию Гагарина открылась в Музее космонавтики

Выставка в честь 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина организована в Музее космонавтики в стилобате монумента «Покорителям космоса» на Аллее Космонавтов ВДНХ. Как отметил на церемонии открытия экспозиции глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, имя первого человека, вышедшего на орбиту Земли, навечно вписано золотыми буквами в историю мировой космонавтики.

Среди участников открытия выставки была также старшая дочь первого космонавта Елена Гагарина – руководитель музея-заповедника «Московский Кремль». По её словам, отец запомнился ей живым человеком, полным сил и энергии.

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Выставка представляет личность Гагарина в пересечении с эпохой, в которой он жил. Среди прочего, организаторы стремились показать жизнь Советского Союза в средине XX века на основе творчества художников. В экспозиции также представлены аудио и видео воспоминания летчиков-космонавтов – коллег и друзей Гагарина.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», посетителей выставка начнёт принимать с 9 марта – в день, когда Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. Первый космический полёт он совершил 12 апреля 1961 года. Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе в ходе учебного полёта на самолёте МиГ-15УТИ вместе с инструктором Владимиром Серёгиным.

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Фото: kosmo-museum.ru
ТЕГИ:ВыставкаКосмонавтикаЮрий Гагарин

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