Выставка к 90-летию Гагарина открылась в Музее космонавтики

Выставка в честь 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина организована в Музее космонавтики в стилобате монумента «Покорителям космоса» на Аллее Космонавтов ВДНХ. Как отметил на церемонии открытия экспозиции глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, имя первого человека, вышедшего на орбиту Земли, навечно вписано золотыми буквами в историю мировой космонавтики.

Среди участников открытия выставки была также старшая дочь первого космонавта Елена Гагарина – руководитель музея-заповедника «Московский Кремль». По её словам, отец запомнился ей живым человеком, полным сил и энергии.