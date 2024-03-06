Выставка к 90-летию Гагарина открылась в Музее космонавтики
Выставка в честь 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина организована в Музее космонавтики в стилобате монумента «Покорителям космоса» на Аллее Космонавтов ВДНХ. Как отметил на церемонии открытия экспозиции глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, имя первого человека, вышедшего на орбиту Земли, навечно вписано золотыми буквами в историю мировой космонавтики.
Среди участников открытия выставки была также старшая дочь первого космонавта Елена Гагарина – руководитель музея-заповедника «Московский Кремль». По её словам, отец запомнился ей живым человеком, полным сил и энергии.
Выставка представляет личность Гагарина в пересечении с эпохой, в которой он жил. Среди прочего, организаторы стремились показать жизнь Советского Союза в средине XX века на основе творчества художников. В экспозиции также представлены аудио и видео воспоминания летчиков-космонавтов – коллег и друзей Гагарина.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», посетителей выставка начнёт принимать с 9 марта – в день, когда Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. Первый космический полёт он совершил 12 апреля 1961 года. Гагарин погиб 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе в ходе учебного полёта на самолёте МиГ-15УТИ вместе с инструктором Владимиром Серёгиным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Командующий ВС Литвы опроверг слухи о скором начале войны
- Байден и Трамп пригласили сторонников Хейли в свои президентскии кампании
- Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Парагвая
- Зеленский выжил после атаки президентского кортежа в Одессе
- Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья
- Выставка к 90-летию Гагарина открылась в Музее космонавтики
- «Предсмертный опыт»: Мадонна заявила, что провела четыре дня в коме
- Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США
- Пугачева заявила, что нормальные артисты не собираются возвращаться в Россию
- В Сочи завершились переговоры Путина и Гросси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru