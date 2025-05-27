Собянин: Музей под открытым небом откроется на Красной площади 21 июня

Иммерсивный музей, который погрузит посетителей в праздничную атмосферу 1945 года, будет функционировать на Красной площади с 21 по 24 июня. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, экспозицию посвятят 80-й годовщине Парада Победы.

Горожанам и гостям столицы покажут, как Москва встречала бойцов и отмечала победу. Музейное пространство раскинется на площади свыше 16 тысяч квадратных метров. Впервые будет воссоздан исторический фонтан Победителей, который соорудили на Красной площади 80 лет назад.