Собянин: Музей под открытым небом откроется на Красной площади 21 июня
Иммерсивный музей, который погрузит посетителей в праздничную атмосферу 1945 года, будет функционировать на Красной площади с 21 по 24 июня. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, экспозицию посвятят 80-й годовщине Парада Победы.
Горожанам и гостям столицы покажут, как Москва встречала бойцов и отмечала победу. Музейное пространство раскинется на площади свыше 16 тысяч квадратных метров. Впервые будет воссоздан исторический фонтан Победителей, который соорудили на Красной площади 80 лет назад.
Экспозиция будет состоять из нескольких тематических площадок - «Москва встречает Победу», поезд Победы «Мы из Берлина», парк победителей, театральную сцену. Там также можно будет увидеть военную и гражданскую технику того времени. Вход в иммерсивный музей свободный.
Исторический парад в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года.
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