Собянин: Музей под открытым небом откроется на Красной площади 21 июня

Иммерсивный музей, который погрузит посетителей в праздничную атмосферу 1945 года, будет функционировать на Красной площади с 21 по 24 июня. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, экспозицию посвятят 80-й годовщине Парада Победы.

Горожанам и гостям столицы покажут, как Москва встречала бойцов и отмечала победу. Музейное пространство раскинется на площади свыше 16 тысяч квадратных метров. Впервые будет воссоздан исторический фонтан Победителей, который соорудили на Красной площади 80 лет назад.

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Экспозиция будет состоять из нескольких тематических площадок - «Москва встречает Победу», поезд Победы «Мы из Берлина», парк победителей, театральную сцену. Там также можно будет увидеть военную и гражданскую технику того времени. Вход в иммерсивный музей свободный.

Исторический парад в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года.

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Фото: mos.ru
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