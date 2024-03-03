Собянин: Москвичи выбрали любимые места для зимнего отдыха в столице

Москвичи проголосовали и определили лучшие места для зимнего отдыха, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Едут! Едут! В России надеются на развитие въездного туризма

В голосовании среди участников проекта «Активный гражданин» участвовало более 560 тысяч горожан, уточнил столичный градоначальник.

«Традиционно в число самых любимых вошли Парк Горького и «Сокольники». С 1930-х годов их аллеи на время зимы становились гигантскими катками. В этом году впервые за последние десятилетия можно было покататься и по Пушкинской набережной Парка Горького. А «Сокольники», как всегда, популярны не только у любителей льда, но и у лыжников», – написал Собянин.

Также москвичи отметили музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно», ВДНХ и Измайловский парк, в которых рядом с местами активного отдыха располагаются знаковые достопримечательности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: park.sokolniki.com
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваОтдыхСокольникиПарк Горького

Горячие новости

Все новости

партнеры