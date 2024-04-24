Собянин: Москвичи выберут концепции благоустройства 8 общественных пространств

Он напомнил, что четыре года назад в Москве в рамках программы «Мой район» стартовал проект «Проектируем район», который позволяет «превращать пожелания жильцов в архитектурные концепции».

«Территория, объединяющая несколько домов, — особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни», — написал Собянин.

Градоначальник добавил, что первые встречи жителей с архитекторами уже состоялись.

Ранее глава Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил, что перед началом летнего сезона на природной территории «Серебряный бор» будут выполнены локальные работы по благоустройству пляжной территории и созданию зон отдыха у воды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

