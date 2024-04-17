Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького продолжается в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил градоначальник, после объединения парка с «Музеоном», Нескучным садом и Воробьевыми горами в столице появилась уникальная зеленая территория площадью около 212 га. Собянин напомнил, что в 2011 году в Парке Горького демонтировали полуаварийные аттракционы и незаконные строения, в 2012-2015 годах реконструировали Крымскую набережной и прилегающий парк искусств «Музеон». Параллельно в Парке Горького стартовала программа по воссозданию исторических объектов, и к нему был присоединен заказник «Воробьевы горы». В 2015-м парк и «Музеон» объединили. В течение нескольких лет здесь проводились реставрационные работы, в частности, в 2021 году были отреставрированы беседки-ротонды Голицынской больницы и народная обсерватория.

Благоустройство парка продолжается. Работы разбиты на три этапа: первый завершится уже в 2024-м, последний — в 2026-м. Специалисты обновят зоны для отдыха и занятий спортом и создадут новые.

На Пушкинской набережной появятся около 20 павильонов, которые объединят в тематические кварталы. Так, в квартале «Визуальные искусства» появятся в том числе творческие коворкинги, галерея художников, арт-мастерские. Во «Дворе резидентов» и «Событийной площади» оборудуют арт-резиденцию — павильон для мероприятий, а также сцену. «Семейная гостиная» станет камерным пространством для семей с детьми со всесезонной закрытой площадкой и кафе, а в «Гастрономическом квартале» появятся рестораны разных направлений.

Изменения ожидают Пионерский пруд: две его трети будут использовать для катания на лодках и катамаранах, одну — для купания в теплое время года. На настиле вдоль берега оборудуют места отдыха, в зоне для катания на лодках — причал и павильоны для проката и хранения оборудования. Также здесь создадут удобную дорожку для прогулок.

При этом в Нескучном саду объединят все места для занятий спортом под крышей нового всесезонного спорткомплекса. Здесь разместят универсальный спортивный и многофункциональный залы, зоны для групповых занятий и коворкинга, помещения для хранения и проката инвентаря, раздевалки. Кроме того, планируется построить павильоны для игры в шахматы, столы для настольного тенниса, площадки для игры в городки и теннис.

В Нескучном саду также ожидается обновление прибрежных зон в 2025 году. На Андреевской и Воробьевской набережных организуют зоны пляжного отдыха с шезлонгами на небольших террасах. На Воробьевской набережной возведут развлекательный комплекс со 130-метровым открытым панорамным бассейном с видом на Москву-реку, работы планируют начать уже в этом году.

«После реконструкции комплекс Парка Горького сможет предложить посетителям новые возможности для активного досуга, спорта и спокойного отдыха», — заключил Собянин.

