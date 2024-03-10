Собянин: Москвичи воспользовались сервисом «Мой питомец» около 130 тыс раз

Градоначальник напомнил, что сервис работает с лета 2023 года. Наибольшей популярностью пользуется раздел «Жизненные ситуации», где представлена полезная информация об уходе за домашними животными.

«Самая востребованная онлайн-услуга - амбулаторная карта питомца, аналог электронной медкарты. Раньше она была доступна только ветврачам», - рассказал мэр Москвы.

По словам Собянина, сервис запустили благодаря Ветеринарной автоматизированной системе (ВетАС). Данные о питомцах хранятся в электронном виде, что упрощает поиск информации.

На базе системы работают сервисы онлайн-записи к ветеринару и поиска пропавших питомцев. Также москвичи получают уведомления о плановой вакцинации.

Ранее стало известно, что в 2023 году из приютов Москвы забрали более 2,1 тысячи животных.

