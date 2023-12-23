Московская компания поставляет RFID-продукцию в центр обучения собак-поводырей

Он обратил внимание на то, что столичные организации способствуют поставками своей продукции не только развитию производства, но и улучшению жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.



«В частности, московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции для подкожного чипирования животных в один из ведущих центров обучения собак-поводырей, которые сопровождают слабовидящих и незрячих людей. Технология позволит быстрее находить животных в случае утери, контролировать их самочувствие, а также упростит ветеринарное обслуживание», – рассказал Владислав Овчинский.



Чипирование походит для питомцев практически безболезненно. Маленький электронный чип с уникальным номером вводят подкожно с помощью специального шприца. Идентификационные характеристики предварительно регистрируют в базе: породу, пол, возраст собаки и данные владельца. Их может считать чип-сканер. Такое оборудование есть в любой крупной ветеринарной клинике.

Директор департамента Animal ID Николай Бояров заверил, что предприятие готово поддерживать благотворительные инициативы, способные сделать жизнь людей комфортнее. Он также напомнил, что чипирование домашних животных является обязательным требованием при поездках в некоторые страны.



Учебно-кинологический центр «Собаки-помощники» стал первой организацией, которая использует продукцию компании. Здесь бесплатно тренируют собак для помощи незрячим и слабовидящим людям. Еще одним направлением работы организации является обучение собак-терапевтов для реабилитационных занятий с особыми детьми.



Московская компания планирует также обеспечить фонд RFID-медальонамиы со специально-разработанным дизайном и изделиями из «умной» RFID-бумаги. Они могут использоваться для создания инновационных проектов для слабовидящих людей и их информирования.

