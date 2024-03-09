Собянин: Москвичи смогут найти предков-ремесленников через сервис «Моя семья»
9 марта 202419:30
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что теперь через онлайн-сервис «Моя семья» можно найти своих предков-ремесленников.
Градоначальник рассказал, что с начала XVIII века до конца 1920-х годов велись посемейные списки ремесленников. Составлением этих списков занималась Ремесленная управа.
В скором времени эти списки станут доступны и на портале «Поиск по архивам», сообщил градоначальник. Он также отметил, что списки дополняют брачные обыски, ревизские сказки, метрические книги, исповедные ведомости, которые также доступны в сервисе «Моя семья».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru