Собянин: Москвичи смогут найти предков-ремесленников через сервис «Моя семья»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что теперь через онлайн-сервис «Моя семья» можно найти своих предков-ремесленников.

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Градоначальник рассказал, что с начала XVIII века до конца 1920-х годов велись посемейные списки ремесленников. Составлением этих списков занималась Ремесленная управа.

В скором времени эти списки станут доступны и на портале «Поиск по архивам», сообщил градоначальник. Он также отметил, что списки дополняют брачные обыски, ревизские сказки, метрические книги, исповедные ведомости, которые также доступны в сервисе «Моя семья».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква

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