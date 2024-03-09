Собянин: Около восьми тысяч жителей СЗАО получили квартиры по реновации
Около восьми тысяч человек переехали в новые квартиры на северо-западе Москвы по программе реновации, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Всего квартиры по реновации в СЗАО получили уже около восьми тысяч человек», – отметил мэр.
На северо-западе столицы в программу реновации включен 431 дом с более 86 тысяч жителей, рассказал подробности Сергей Собянин. К возведению домов уже подобраны 40 стартовых площадок. Сейчас в Северо-западном административном округе 18 домов строят, 10 зданий проектируют, 16 новостроек ввели в эксплуатацию, их начали заселять.
В новых кварталах развивают социальную инфраструктуру. В районе Куркино завершают строительство образовательной организации на 550 мест, в Митино – детского сада для 150 детей. В Хорошево-Мневниках и в районе Покровское-Стрешнево запланировано строительство двух школ и трех детских садов, строительство одной школы уже завершают. Также планируется возведение еще двух образовательных комплексов для 650 и 800 учеников.
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