Собянин: Москвичи решили назвать новую магистраль в ЗАО проспектом Багратиона
Москвичи через систему электронных опросов «Активный гражданин» выбрали название для Северного дублера Кутузовского проспекта, теперь он будет называться проспектом Багратиона. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что таким образом будет продолжена традиция сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе Москвы. Собянин пояснил, что проспект Багратиона является шестиполосной магистралью длиной порядка 10 километров.
Мэр подчеркнул, что новая трасса улучшит транспортное обслуживание свыше 700 тысяч жителей Москвы и сотен тысяч жителей Московской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru