Собянин: Москва взяла 215 медалей на всероссийском чемпионате профмастерства

Ранее российские школьники завоевали три золотых медали и одну серебряную на международной биологической олимпиаде (IBO) в Эль-Айне в ОАЭ. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. Россияне участвовали в олимпиаде в составе сборной под руководством доцента МГУ имени М. В. Ломоносова Галины Беляковой.

«Золотых медалей удостоены: Петр Попов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Иван Демидов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Алиса Тимонина, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва», — указали в Минпросвещения.

