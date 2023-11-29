Собянин: Москва взяла 215 медалей на всероссийском чемпионате профмастерства

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сборную столицы, завоевавшую 215 наград и ставшую лидером на всероссийском чемпионате «Профессионалы».

Ребята взяли 150 золота, 45 серебра и 20 бронзы. Собянин назвал это «настоящим успехом». Так, на чемпионате свои уникальные профессиональные навыки показывали лучшие школьники, студенты колледжей и молодые специалисты ведущих предприятий.

Собянин: Московские школьники завоевали 1391 награду на Всероссийской олимпиаде

Ранее российские школьники завоевали три золотых медали и одну серебряную на международной биологической олимпиаде (IBO) в Эль-Айне в ОАЭ. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ. Россияне участвовали в олимпиаде в составе сборной под руководством доцента МГУ имени М. В. Ломоносова Галины Беляковой.

«Золотых медалей удостоены: Петр Попов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Иван Демидов, физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область; Алиса Тимонина, общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва», — указали в Минпросвещения.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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