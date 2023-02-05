Собянин: Москва внедрит новый стандарт предпрофессионального образования с 1 сентября 

«Это предоставит широкие возможности для самореализации ученикам 10–11-х классов — они смогут получить и академические знания, и качественную практику»,— поделился мэр столицы в своем Telegram-канале.

Основные принципы нового стандарта предпрофессионального образования предусматривает адаптацию программ учебных предметов под предпрофессиональные направления; знакомство с актуальными профессиями на городских предприятиях; получение профессии до окончания школы; проектную и исследовательскую деятельность на базе вузов, а также сбалансированную учебную нагрузку.

С 1 февраля 400 московских школ переходят на новый формат обучения. Теперь в рамках школьного расписания они будут посещать практикумы.

