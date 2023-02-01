У московских школьников в рамках пилота начались практикумы по подготовке к ЕГЭ

Ученики старших классов школ российской столицы с 1 февраля перешли на новый формат обучения с акцентом на подготовку к единому государственному экзамену по выбранным предметам. Об особенностях такого формата рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В пилотный проект включены 43 тысячи выпускников 400 школ города. Для них организованы специальные практические занятия по тем предметам, которые они предпочли для сдачи ЕГЭ. Со старшеклассниками разбирают задания и прорабатывают все темы, которые вызывают вопросы. Для лучшего функционала группы для практикумов сформированы по схожему уровню подготовки учеников.

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Несмотря на нововведение, график учёбы остался прежним, не увеличилось также количество уроков за учебную неделю. Практикумы будут проводиться ежедневно и занимать не менее 40% учебного времени. Чем больше число выбранных предметов у выпускника, тем значительнее эта доля.

«Акцент на подготовку к ЕГЭ сделан в рамках обычных учебных школьных часов, в стенах учебного заведения, чтобы избежать лишней дополнительной нагрузки на школьников»», - отметила заммэра. Помимо изменений в школьном расписании, ребятам также предоставлен обширный выбор средств и обучающих материалов для самоподготовки.

Анастасия Ракова также рассказала о проведении пробных ЕГЭ в рамках пилотного проекта по всем предметам. Формат подготовки, по словам Раковой, это даёт возможность снять напряженность, освоится с процессом. Такой тренинг в дальнейшем на реальном экзамене позволит меньше волноваться.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:МоскваЕГЭВыпускники
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