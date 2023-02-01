У московских школьников в рамках пилота начались практикумы по подготовке к ЕГЭ
Ученики старших классов школ российской столицы с 1 февраля перешли на новый формат обучения с акцентом на подготовку к единому государственному экзамену по выбранным предметам. Об особенностях такого формата рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В пилотный проект включены 43 тысячи выпускников 400 школ города. Для них организованы специальные практические занятия по тем предметам, которые они предпочли для сдачи ЕГЭ. Со старшеклассниками разбирают задания и прорабатывают все темы, которые вызывают вопросы. Для лучшего функционала группы для практикумов сформированы по схожему уровню подготовки учеников.
Несмотря на нововведение, график учёбы остался прежним, не увеличилось также количество уроков за учебную неделю. Практикумы будут проводиться ежедневно и занимать не менее 40% учебного времени. Чем больше число выбранных предметов у выпускника, тем значительнее эта доля.
«Акцент на подготовку к ЕГЭ сделан в рамках обычных учебных школьных часов, в стенах учебного заведения, чтобы избежать лишней дополнительной нагрузки на школьников»», - отметила заммэра. Помимо изменений в школьном расписании, ребятам также предоставлен обширный выбор средств и обучающих материалов для самоподготовки.
Анастасия Ракова также рассказала о проведении пробных ЕГЭ в рамках пилотного проекта по всем предметам. Формат подготовки, по словам Раковой, это даёт возможность снять напряженность, освоится с процессом. Такой тренинг в дальнейшем на реальном экзамене позволит меньше волноваться.
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