У московских школьников в рамках пилота начались практикумы по подготовке к ЕГЭ

Несмотря на нововведение, график учёбы остался прежним, не увеличилось также количество уроков за учебную неделю. Практикумы будут проводиться ежедневно и занимать не менее 40% учебного времени. Чем больше число выбранных предметов у выпускника, тем значительнее эта доля.

«Акцент на подготовку к ЕГЭ сделан в рамках обычных учебных школьных часов, в стенах учебного заведения, чтобы избежать лишней дополнительной нагрузки на школьников»», - отметила заммэра. Помимо изменений в школьном расписании, ребятам также предоставлен обширный выбор средств и обучающих материалов для самоподготовки.

Анастасия Ракова также рассказала о проведении пробных ЕГЭ в рамках пилотного проекта по всем предметам. Формат подготовки, по словам Раковой, это даёт возможность снять напряженность, освоится с процессом. Такой тренинг в дальнейшем на реальном экзамене позволит меньше волноваться.

