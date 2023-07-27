Собянин: Москва в пятый раз возглавила рейтинг «IQ городов»

Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов», набрав 120 баллов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Лидерами в категории «Крупнейшие города» стали также Петербург, Казань, Уфа и Красноярск.

Мэр отметил, что в 2023 году результаты рассчитывались по 46 показателям в 18 отраслях. В их числе были качество и доступность электронных услуг; возможность онлайн-записи к врачу; вовлеченность жителей в городские проблемы и так далее.

