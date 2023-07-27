Собянин: Москва в пятый раз возглавила рейтинг «IQ городов»
27 июля 202317:51
Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов», набрав 120 баллов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Лидерами в категории «Крупнейшие города» стали также Петербург, Казань, Уфа и Красноярск.
Мэр отметил, что в 2023 году результаты рассчитывались по 46 показателям в 18 отраслях. В их числе были качество и доступность электронных услуг; возможность онлайн-записи к врачу; вовлеченность жителей в городские проблемы и так далее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru