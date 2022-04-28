Собянин: Москва уже отправила в Донбасс около 400 тонн гуманитарных грузов
Жители Москвы собрали для беженцев из Донбасса полтора миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Это огромный поток гуманитарной помощи, и это вещи, которые нужны людям. Это очень важно. И ключевую роль здесь играют некоммерческие организации. Они создают такую смысловую историю и точечно помогают людям, которые оказались в беде», - сказал столичный градоначальник.
Собянин выразил благодарность волонтерам и некоммерческим организациям, которые включились в работу по помощи беженцам. Мэр также добавил, что в столице вновь заработали городские фестивали, на которых традиционно проводились благотворительные акции.
«Восстановили городские фестивали. Сейчас открывается пасхальный. И вы знаете, что у нас в рамках фестивалей благотворительность присутствовала, и целенаправленно мы это делали. Я думаю, что в этой ситуации тем более мы будем развивать благотворительную деятельность», - сказал Собянин.
По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, уже собрано и отправлено порядка 400 тонн гуманитарного груза в помощь жителям Донбасса.
Правительство Москвы на базе Ресурсного центра «Мосволонтер» организовало работу городского штаба #МоскваПомогает по сбору гуманитарной помощи гражданам, прибывающим на территорию России из Украины, ЛНР и ДНР. На базе 11 коворкинг-центров НКО были созданы окружные штабы.
Для работы городского и окружных штабов сформирован отдельный волонтерский корпус, который постоянно пополняется. В настоящее время в нем работают более 4 тыс. добровольцев. За время работы штабов помощь оказали более 20,3 тыс. жителей города и 56 организаций.
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