Собянин: Москва традиционно станет хозяйкой национального чемпионата «Абилимпикс»

В этом году «Абилимпикс» станет площадкой для прямой коммуникации по вопросам трудоустройства между людьми с инвалидностью, НКО и работодателями.



«Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, цель которого - содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью. Россия присоединилась к движению в 2015 году.



