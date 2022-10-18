Собянин: Москва традиционно станет хозяйкой национального чемпионата «Абилимпикс»

VII Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» состоится в Москве 28-31 октября. Основной площадкой его проведения станет выставочный комплекс «Гостиный двор», сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

По словам мэра Сергея Собянина, Москва традиционно станет хозяйкой ежегодно проводимого национального чемпионата. В мероприятии примут участие более тысячи человек из 84 регионов России, которые будут соревноваться в 40 профессиональных компетенциях. Оценивать работу будут более трех сотен экспертов. Помощь в проведении чемпионата также будут оказывать волонтеры.

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В этом году «Абилимпикс» станет площадкой для прямой коммуникации по вопросам трудоустройства между людьми с инвалидностью, НКО и работодателями.

«Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, цель которого - содействие в профориентации, социализации и трудоустройстве молодых людей с инвалидностью. Россия присоединилась к движению в 2015 году.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТрудоустройствоИнвалиды
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