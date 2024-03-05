Собянин: За четыре года реализовали 2,5 тысячи инициатив проекта «Молодежь Москвы»
Проект «Молодежь Москвы» помог реализовать 2,5 тысячи творческих и профессиональных идей за четыре года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«С помощью проекта "Молодежь Москвы" ребята растут творчески и профессионально ... Для молодых людей создана целая экосистема, в которой любой может найти направление по душе – от волонтерства и медиа до ИТ-образования и уличного искусства», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Как отметил мэр, в рамках проекта проводятся различные конкурсы, для молодых людей работает портал «Молодежь Москвы» с афишей событий и сведениями о программах, а также одноименная мультиформатная площадка с залом для мероприятий, медиастудией, коворкингом, контент-фермой. Кроме того, в столице действует проект «ВРаботе», помогающий в поисках временной и постоянной работы либо стажировки. За четыре года было организовано свыше 3,5 тысячи мероприятий, в которых поучаствовали более 2 млн человек.
В текущем году в Москве откроют школу мобильного кино, запустят программу профориентации для школьников ТиНАО, кроме того, в городе запланированы мероприятия по экологическому воспитанию, иммерсивные представления на исторические темы, интерактивные познавательные прогулки.
Сергей Собянин напомнил, что Москва получила звание «Молодежная столица России-2024», город станет местом притяжения молодежи и будет проводить еще больше событий и активностей, в том числе международных.
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