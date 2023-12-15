Собянин: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов

Комплексная поддержка клинических исследований лекарств на базе московских медицинских учреждений станет постоянной с 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев.

Проект позволяет ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения. Поддержку уже получили 12 фармацевтических компаний.

Мурашко: Переход на электронные медицинские карты с 2024 года станет обязательным

Глава государства сообщил, что в российской столице действует множество социальных проектов, направленных на развитие медицины, основанной на индивидуальных особенностях человека. Так, электронная медицинская карта позволила различным специалистам быть в курсе актуальных сведений о пациентах, отслеживая, тем самым, изменения их здоровья.

Больные хроническими заболеваниями могут воспользоваться программой проактивного динамического диспансерного наблюдения, в рамках которой врачи отслеживают основные показатели здоровья, назначают обследования и корректируют тактику лечения.

Для предупреждения наследственных заболеваний ведутся исследования генетических мутаций, которые помогают формировать новый подход к профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний. В свою очередь онкопомощники сопровождают заболевших на всех этапах диагностики и лечения, помогают быстро решить все вопросы организационного характера.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Сергей СобянинЗдравоохранениеМосква

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