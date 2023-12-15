Собянин: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов

Глава государства сообщил, что в российской столице действует множество социальных проектов, направленных на развитие медицины, основанной на индивидуальных особенностях человека. Так, электронная медицинская карта позволила различным специалистам быть в курсе актуальных сведений о пациентах, отслеживая, тем самым, изменения их здоровья.

Больные хроническими заболеваниями могут воспользоваться программой проактивного динамического диспансерного наблюдения, в рамках которой врачи отслеживают основные показатели здоровья, назначают обследования и корректируют тактику лечения.

Для предупреждения наследственных заболеваний ведутся исследования генетических мутаций, которые помогают формировать новый подход к профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний. В свою очередь онкопомощники сопровождают заболевших на всех этапах диагностики и лечения, помогают быстро решить все вопросы организационного характера.

