Собянин: Москва продолжит поддерживать разработку передовых медпрепаратов
Комплексная поддержка клинических исследований лекарств на базе московских медицинских учреждений станет постоянной с 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев.
Проект позволяет ускорить и удешевить внедрение новых препаратов в практику отечественного здравоохранения. Поддержку уже получили 12 фармацевтических компаний.
Глава государства сообщил, что в российской столице действует множество социальных проектов, направленных на развитие медицины, основанной на индивидуальных особенностях человека. Так, электронная медицинская карта позволила различным специалистам быть в курсе актуальных сведений о пациентах, отслеживая, тем самым, изменения их здоровья.
Больные хроническими заболеваниями могут воспользоваться программой проактивного динамического диспансерного наблюдения, в рамках которой врачи отслеживают основные показатели здоровья, назначают обследования и корректируют тактику лечения.
Для предупреждения наследственных заболеваний ведутся исследования генетических мутаций, которые помогают формировать новый подход к профилактике и раннему выявлению онкозаболеваний. В свою очередь онкопомощники сопровождают заболевших на всех этапах диагностики и лечения, помогают быстро решить все вопросы организационного характера.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru