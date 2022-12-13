Собянин: Москва продолжает кропотливую работу по спасению объектов исторического наследия

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в столице отреставрировали более 200 объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба московского правительства.

Собянин: Программа реставрации объектов культурного наследия сохранится в полном объёме

В ходе церемонии награждения лауреатов конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия «Московская реставрация - 2022» он отметил, что это «очень важная и сложная работа».

«Крупные градостроительные объекты, храмы, городские усадьбы, парковые комплексы, небольшие здания, огромные промышленные комплексы, которые были построены столетия назад и которые требуются для того, чтобы они были воссозданы и снова работали на благо горожан», - сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что помощь в это работе оказывают как частные инвесторы, так и федеральные структуры, однако главный вклад своим ежедневным трудом внесли «архитекторы, художники, реставраторы, вкладывающие в эту работу свою душу».

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что в Москве старт реставрации исторического здания Центрального телеграфа на Тверской улице запланирован на весну 2023 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:КультураРеставрацияМоскваСергей Собянин
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