Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

Градоначальник отметил, что только этим летом столицу посетили миллион юных туристов. Собянин также рассказал, что в Москве очень много интересных мест для детей. Например, один из крупнейших океанариумов Европы «Москвариум» мом Московский зоопарк.

Мэр столицы поделился планами на следующий год, в частности, власти Москвы хотят создать Детский совет по туризму, в который войдут школьники 13–17 лет.

