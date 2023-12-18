Собянин: Москва признана столицей детского туризма России

Москва выиграла в конкурсе на звание «Столица детского туризма», рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о сотрудничестве московских школ с профильными вузами

Градоначальник отметил, что только этим летом столицу посетили миллион юных туристов. Собянин также рассказал, что в Москве очень много интересных мест для детей. Например, один из крупнейших океанариумов Европы «Москвариум» мом Московский зоопарк.

Мэр столицы поделился планами на следующий год, в частности, власти Москвы хотят создать Детский совет по туризму, в который войдут школьники 13–17 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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