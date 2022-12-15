Собянин: Москва организует новогоднюю праздничную программу для семей участников СВО
Праздничную программу организуют в российской столице для участников специальной военной операции и их семей, пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что на традиционную «Ёлку мэра» получили приглашения 42 тысячи детей, в том числе из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Близким родственникам участников СВО предоставят бесплатные билеты на главный каток России на ВДНХ. Формируется также трёхдневная туристическая программа «Зимняя сказка» для таких семей из других субъектов федерации.
В рамках этой акции родственники участников спецоперации посетят центр «Космонавтика и авиация», исторический парк «Россия - моя история» на ВДНХ, побывают в Измайловском кремле. Для них также проведут экскурсию по центру столицы. Оплату проживания и другие сопутствующие расходы власти Москвы возьмут на себя. Как отметил Собянин, волонтеры уже организовали встречу первых гостей с Дальнего Востока и Урала.
Кроме того, градоначальник пригласил всех желающих на праздники посетить парки, катки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», где организуют благотворительный сбор подарков. Сергей Собянин также напомнил, что в этом году новогодние праздники в Москве будут проходить без фейерверков и уличных концертов. Такой формат поддержали участники опроса на ресурсе «Активный гражданин».
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