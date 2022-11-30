В парках и на ярмарках столицы начнут работу пункты сбора подарков детям и военным из зоны СВО

Пункты сбора гуманитарной помощи «Москва помогает» начнут работу в парках и на ярмарках столицы, желающие смогут принести подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Штабы по сбору гумпомощи будут действовать на 48 площадках.

«В них можно будет передать новогодние подарки детям жителей новых территорий России и открытки с добрыми пожеланиями участникам и семьям участников специальной военной операции. Принести игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы могут все желающие до 8 января 2023 года», — отметили в комитете.

Кроме того, военнослужащим можно будет передать теплые вещи, гигиенические наборы, сладости.

С 1 декабря 21 штаб «Москва помогает» начнет работу в Парке Горького, парках «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили» и других, в саду имени Баумана и «Эрмитаж». С 9 декабря откроются пункты сбора на 19 ярмарочных и праздничных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Кроме того, еще восемь пунктов сбора гуманитарной помощи начнут работу 23 декабря. Праздничные штабы «Москва помогает» будут открыты ежедневно с 10:00 до 19:00 во всех округах столицы.

Помогут в работе пунктов сбора волонтеры, которые будут принимать подарки, проверять сроки годности и целостность упаковки, готовить грузы к дальнейшей транспортировке. Власти столицы приглашают присоединиться к волонтерскому корпусу москвичей старше 14 лет . Для этого необходимо подать заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

