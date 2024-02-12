Собянин: Московскому зоопарку в этом году исполняется 160 лет

По его словам, в настоящее время в нём живут более 1,2 тысячи различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб, однако зоопарк - не просто выставка животных.

«Сотрудники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций. Их цель – вернуть представителей вида в естественную среду обитания», – написал градоначальник.

Он отметил, что за последние девять лет рождаемость животных в Московском зоопарке увеличилась почти в два раза, а особым событием стало рождение в 2023 году панды Катюши.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что одним из любимцев среди животных в учреждении является манул Тимофей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

