Собянин: Московскому зоопарку в этом году исполняется 160 лет

Мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в 2024 году Московскому зоопарку исполняется 160 лет.

Маленькой панде из Московского зоопарка подарили торт на китайский Новый год

По его словам, в настоящее время в нём живут более 1,2 тысячи различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб, однако зоопарк - не просто выставка животных.

«Сотрудники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций. Их цель – вернуть представителей вида в естественную среду обитания», – написал градоначальник.

Он отметил, что за последние девять лет рождаемость животных в Московском зоопарке увеличилась почти в два раза, а особым событием стало рождение в 2023 году панды Катюши.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что одним из любимцев среди животных в учреждении является манул Тимофей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеЗоопаркМосковский ЗоопаркМоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры