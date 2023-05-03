Собянин: Московским рентгенологам помогают около 50 сервисов искусственного интеллекта
Мэр Москвы Сергей рассказал, как столичным врачам помогают сервисы искусственного интеллекта. По его словам, ИИ помог сократить время анализа результатов маммографии в 8 раз.
По его словам, сегодня рентгенологам помогает около 50 таких сервисов: нейросети наносят на снимки цветовую разметку и производят измерения. Специальный алгоритм определяет на изображениях признаки рака легкого, COVID-19, инсульта и других заболеваний. Отмечается, что последнее слово всегда остается за врачом.
Собянин также отметил, что с 2020 года лучевые исследования обрабатываются при помощи искусственного интеллекта. По словам Собянина, через ИИ прошло уже свыше девяти миллионов изображений.
Ранее мэр рассказал, что в 2022 году к единой радиологической информационной системе было подключено 192 диагностических устройства. Так, с помощью этого рентгенологи могут описывать медицинские изображения удаленно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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