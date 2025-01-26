Собянин: Московский зоопарк развивает международное сотрудничество

Сотрудники Московского зоопарка больше десяти раз выезжали в 2024 году для совместной работы с коллегами, в том числе за границей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Мэр отметил, что московские зоологи дважды были в Пхеньяне — отвозили животных из зоопарка, подаренных президентом России лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

По словам Собянина, очень активно развивается сотрудничество с Китаем. В Московском зоопарке специалисты сумели создать для них исключительные условия, и в результате на свет появилась малышка — панда Катюша.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке 24 августа в 2023 году. Детеныш родился весом всего 150 граммов, а в середине декабря 2024 года она весила уже больше 53 килограммов. Родители медвежонка — Диндин и Жуи — приехали из Китая в 2019 году в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.

Свое имя Катюша получила в результате голосования, в котором приняли участие почти 400 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Светлана Акулова
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