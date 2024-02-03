Собянин: Московские ярмарки выходного дня впервые открылись зимой
Востребованные у москвичей ярмарки выходного дня впервые открылись в столице зимой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Полюбившиеся москвичам ярмарки выходного дня впервые открылись зимой. 23 площадки расположились в 10 округах города», - заявил градоначальник.
Традиционно на ярмарках продают фрукты, овощи, рыбу, мясо, хлеб, молочную и другую продовольственную продукцию. Для комфортна покупателей и продавцов павильоны оборудовали отоплением и кондиционерами.
Зимние ярмарки работают в Москве еженедельно с пятницы по воскресенье пятницу, с 8:00 до 20:00. Планируется также, что с апреля по декабрь на 33 площадках начнут действовать сезонные ярмарки выходного дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru