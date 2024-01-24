Собянин: Московские ярмарки в 2023 году посетили более 6 млн человек
Ярмарки Москвы в 2023 году посетили более 6 миллионов человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, проект межрегиональных всесезонных ярмарок запустили на фоне популярности уличной торговли, позже торговые точки под открытом небом сменились комфортными красочными павильонами. В Москве работает 69 всесезонных ярмарок.
«Вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130. В общей сложности это 2,7 тыс. торговых точек и более 6 тыс. рабочих мест», – написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.
В прошлом году число посетителей ярмарок превысило 6 млн, было реализовано 11,6 тысяч тонн продукции.
Как отметил Собянин, на прилавках представлены сезонные и региональные продукты — овощи, фрукты, молочная, мясная продукция, соленья, продукция пчеловодства и многое другое — из разных уголков России. Свежую сельхозпродукцию привозят в Москву фермеры из 47 регионов, а также из трех стран СНГ. География поставщиков постоянно расширяется. Кроме того, на ярмарках можно приобрести необычные продукты, например, продукцию из мяса диких животных.
Фермеры могут принять участие во всесезонных мероприятиях бесплатно, подав заявку в ГБУ «Московские ярмарки». Желающим стать участниками ярмарок выходного дня следует подать заявку на портале mos.ru.
«Мы регулярно проводим аудит востребованности ярмарок, доступности площадок ... поэтому их география и ассортимент обязательно продолжат расширяться», – заключил Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru