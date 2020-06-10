Москва спасла 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии

Врачи в Москве спасли десятки тысяч пациентов с коронавирусом, в том числе 65 тысяч человек, у которых заболевание проходило в тяжелой форме. С таким заявлением в среду, 9 июня, выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях», - сказал градоначальник, отметив, что многие из этих людей находились в реанимационных отделениях.

Собянин добавил, что медики в столице работами круглыми сутками, не покладая рук, при этом не щадя свое здоровье, а иногда и жизнь. «Это огромная победа», - подчеркнул мэр.

Также было отмечен, что сейчас в столице каждый тяжелобольной коронавирусом обеспечен системой искусственной вентиляции легких.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Собянин
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