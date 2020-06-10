Москва спасла 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии

«В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях», - сказал градоначальник, отметив, что многие из этих людей находились в реанимационных отделениях.



Собянин добавил, что медики в столице работами круглыми сутками, не покладая рук, при этом не щадя свое здоровье, а иногда и жизнь. «Это огромная победа», - подчеркнул мэр.



Также было отмечен, что сейчас в столице каждый тяжелобольной коронавирусом обеспечен системой искусственной вентиляции легких.

