Москва спасла 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии
Врачи в Москве спасли десятки тысяч пациентов с коронавирусом, в том числе 65 тысяч человек, у которых заболевание проходило в тяжелой форме. С таким заявлением в среду, 9 июня, выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В больницах, рассчитанных для лечения коронавируса, были спасены 65 тысяч тяжелых больных в разных стадиях», - сказал градоначальник, отметив, что многие из этих людей находились в реанимационных отделениях.
Собянин добавил, что медики в столице работами круглыми сутками, не покладая рук, при этом не щадя свое здоровье, а иногда и жизнь. «Это огромная победа», - подчеркнул мэр.
Также было отмечен, что сейчас в столице каждый тяжелобольной коронавирусом обеспечен системой искусственной вентиляции легких.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
494 тыс.+8 404 / сут.
Умерли
6 358+216 / сут.
Выздоровели
253 тыс.+10 386 / сут.
- ФСБ задержала 5 россиян за подготовку теракта в Крыму
- Росприроднадзор назвал вероятную причину утечки топлива на ТЭЦ в Норильске
- Москва спасла 65 тысяч тяжелых больных за время пандемии
- В мае в Москве от коронавируса скончались 2,5 тысячи человек
- Повышение тарифов ЖКХ в России с 1 июля могут отменить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru