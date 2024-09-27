Собянин: Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до четырёх регионов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя», он уточнил, что речь идёт о Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях.

«Это единый Центральный транспортный узел, который будет развиваться», - подчеркнул мэр столицы.

Ранее Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый московский городской вокзал «Митьково» на МЦД-3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Тульская ОбластьКалужская ОбластьСергей СобянинОбщественный ТранспортМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры