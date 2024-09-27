Собянин: Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов
27 сентября 202416:07
Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до четырёх регионов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Выступая на международном форуме «Российская энергетическая неделя», он уточнил, что речь идёт о Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях.
«Это единый Центральный транспортный узел, который будет развиваться», - подчеркнул мэр столицы.
Ранее Собянин и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли новый московский городской вокзал «Митьково» на МЦД-3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иноагент Галкин запретил телефоны на своих выступлениях в США и Канаде
- Обливших супом картину Ван Гога экоактивисток отправили в тюрьму
- Воевавший в ВСУ американский наемник Хаббард получал $1 тысячу в месяц
- Французский миллиардер Ньель подтвердил, что помог Дурову после задержания
- Британская актриса Мэгги Смит умерла на 90-м году жизни
- СМИ: В Китае продают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст
- СМИ: Mercedes-Benz отзывает более 27 тысяч автомобилей из-за проблем с двигателем
- Поиск по видео «Яндекса» пополнился музыкальными клипами из «Яндекс Музыки»
- Собянин: Московские центральные диаметры продлят до четырех регионов
- Риелтор Горнова рассказала о проблемах с неоформленными в собственность домами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru