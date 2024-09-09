Собянин: Более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Четвёртый Московский центральный диаметр (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский» был открыт «ровно год назад». Об этом в своём Telegram-канале напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, за прошедшее с момента открытия время пассажиры МЦД-4 совершили более 75 млн поездок.

Собянин также добавил, что МЦД-4 «стал самым протяжённым», его длина составляет 86 км.

«Он прошёл через всю столицу и соединил подмосковные Апрелевку с микрорайоном Железнодорожный в Балашихе», — заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Сергей СобянинПассажирыОбщественный ТранспортМосква

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