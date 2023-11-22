Собянин: Коллекции столичных музеев пополнили еще 33 тыс экспонатов

Музеи Москвы пополнили свои коллекции 33 тысячами новых экспонатов, это рекорд за последние четыре года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом градоначальник написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил мэр, столичные музеи славятся богатейшими коллекциями, но не прекращают работу над пополнением собраний.

«В этом году "охота за сокровищами" уже дала рекордный за последние четыре года результат – 33 тыс. предметов. Это скульптура и живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера и многое, многое другое», — написал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что экспонаты поступили в музеи благодаря москвичам-меценатам и дарителям или археологам, часть предметов была приобретена музеями.

Собянин рассказал о самых интересных новинках в коллекциях. Так, в Мультимедиа Арт Музей поступило более 11 тысяч экспонатов, в числе которых спортивные фотографии фотокорреспондента газеты «Правда Востока» Макса Пенсона, негативы и отпечатки фотокора «Фронтовой газеты» и агентства печати «Новости» Дмитрия Козлова. Фонд Музея Москвы пополнился более чем 11 тысячами предметов, в частности, вдова классика советской фотографии Николая Рахманова Ирина Воронцова подарила учреждению 9 тысяч фото и негативов.

Кроме того, в коллекции Музея Паустовского появились более 500 экспонатов, в том числе эксклюзивный архив писателя 1940–1960 годов. В свою очередь, Государственный музей Пушкина пополнил фонды 357 предметами. Увидеть музейные новинки можно на ежегодных выставках новых поступлений.

