Собянин: Начинается реконструкция Малого Каменного моста

Реконструкция Малого Каменного моста начинается в центре Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».

Как напомнил градоначальник мост был возведен как продолжение Большого Каменного моста в 1937–1938 годах. Он соединил остров Балчуг с Замоскворечьем.

В ходе работ по реконструкции специалисты будут заниматься восстановлением поверхности балок, ригелей, опорных стоек и плиты проезжей части. Также на мосту заменят гидроизоляцию, деформационные швы, перильное ограждение. Кроме того, запланировано обновление дорожного покрытия и тротуаров. После реконструкции мост можно будет эксплуатировать в течение десятилетий.

«Работы будут идти параллельно со строительством нового пешеходного мостана Болотной набережной. Его возводим как раз под Малым Каменным мостом», — указал Собянин.

Как отметил мэр, специалисты уже завершили монтаж пролетных строений и двух лестничных сходов с набережной. Проводятся работы по наружной отделке.

Ранее Сергей Собянин сообщил о строительстве в Москве автомобильного моста-паруса, который свяжет Филевскую и Мневниковскую поймы. Сооружение длиной 250 метров оборудуют двумя полосами движения в каждом направлении, мост свяжет Новозаводскую улицу в Филевской пойме и Проектируемый проезд № 1165 в Мневниковской пойме. Его открытие улучшит транспортную доступность столичных районов Хорошево-Мневники и Филевский Парк, где проживают около 300 тысяч человек. Благодаря новой связке будет устранен перепробег автомобильного транспорта до пяти километров. Время в пути сократится на 12 минут.

Уникальность моста заключается в оригинальной схеме крепления вант от 88-метрового пилона. Отмечается, что каждые 10 сантиметров сооружения соответствуют каждому году 880-летней истории Москвы, юбилей которой будут отмечать в 2027 году. Крепление осуществляется к пролетному строению через промежуточный адаптер-переходник в виде изящного паруса. Именно он дал неофициальное название мосту. Москвичей порадует светодинамическая подсветка, которой дополнят элементы сооружения. Особенно красивый вид на мост-парус будет открываться в вечернее время с набережных парка «Фили», а также Мневниковской поймы.

Строительство моста ведут методом узловой сборки на сплошных подмостьях. При этом движение судов по Москве-реке не останавливается. Готовность моста составляет уже 35 процентов. Как ожидается, сооружение будет запущено в 2027 году. Генеральный директор АО «Дороги и мосты» Фархат Хасанов отмечал, что монолитные работы планируют завершить в июне текущего года.

