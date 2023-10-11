Собянин: Минимальный размер пенсии в Москве вырастет до 24,5 тысячи рублей

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2024 году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции - 7,5%. По его словам, благодаря этому размер средней пенсии в следующем году составит 23 244 рубля. А общий объем расходов на пенсии составит почти 600 миллиардов рублей.

Между тем в Минтруде сообщили, что страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5% с 1 января 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средний размер выплат составит 23,4 тысячи рублей.

