Перечислены ошибки при выходе на пенсию

Многие россияне ошибочно считают, что выход на пенсию происходит в «автоматическом» режиме, сообщает «Прайм» со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Некоторые категории россиян будут получать повышенные пенсии с 1 октября

По его словам, оформление такого статуса является обязанностью сотрудника, а не его работодателя или Социального фонда. Необходимо подавать документы за месяц до официального достижения пенсионного возраста. На рассмотрение всех документов обычно уходит не более 10 дней, после чего начинаются начисления.

Ранее Минтруд заявил, что средний размер пенсии по старости превысит 23 тысячи рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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