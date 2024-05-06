Собянин: Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой

Порядка 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц техники были задействованы в апреле в генеральной уборке столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что службы привели в порядок все объекты города: промыли фасады административных зданий, жилых домов, почистили детские и спортивные площадки. По словам мэра, тротуары и проезжую часть промывали специальным шампунем несколько раз.

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Собянин отметил, что также привели в порядок дорожные указатели, знаки, остановки общественного транспорта, шумозащитные экраны и барьерные ограждения. Кроме того, были бережно помыты памятники.

Так, накануне майских праздников традиционно заработают фонтаны. Собянин напомнил, что перед этим проводится тщательная подготовительная работа: на промывку чаш, проверку работы подсветки и наладку режимов работы самых больших фонтанов уходит до трех недель.

Также мэр напомнил, что в текущем году было проведено два общегородских субботника, в которых участвовали почти два миллиона горожан.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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