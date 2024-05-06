Собянин: Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой

Порядка 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц техники были задействованы в апреле в генеральной уборке столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что службы привели в порядок все объекты города: промыли фасады административных зданий, жилых домов, почистили детские и спортивные площадки. По словам мэра, тротуары и проезжую часть промывали специальным шампунем несколько раз.