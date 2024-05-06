Собянин: Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой
Порядка 500 тысяч сотрудников городских служб и свыше 14 тысяч единиц техники были задействованы в апреле в генеральной уборке столицы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Он отметил, что службы привели в порядок все объекты города: промыли фасады административных зданий, жилых домов, почистили детские и спортивные площадки. По словам мэра, тротуары и проезжую часть промывали специальным шампунем несколько раз.
Собянин отметил, что также привели в порядок дорожные указатели, знаки, остановки общественного транспорта, шумозащитные экраны и барьерные ограждения. Кроме того, были бережно помыты памятники.
Так, накануне майских праздников традиционно заработают фонтаны. Собянин напомнил, что перед этим проводится тщательная подготовительная работа: на промывку чаш, проверку работы подсветки и наладку режимов работы самых больших фонтанов уходит до трех недель.
Также мэр напомнил, что в текущем году было проведено два общегородских субботника, в которых участвовали почти два миллиона горожан.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве
- Шесть человек погибли при ударе дронов ВСУ по автомобилям под Белгородом
- Умер актер и экс-участник группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров
- В Усть-Ишимском районе под Омском объявили эвакуацию из-за паводка
- Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств
- СМИ: Израиль начал призывать палестинцев к эвакуации из Рафаха
- На границе между Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение магнитудой 5,7
- В подполье рассказали об ударах по энергосистеме и складу боеприпасов в Сумах
- В палате представителей США не исключили отправку войск на Украину
- Минцифры расширит сведения о пользователях для передачи силовикам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru