Турчак назвал Москву бесспорным лидером социально-экономического развития страны

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Москва является бесспорным лидером социально-экономического развития России, сообщает пресс-служба столичного правительства.

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В ходе конференции Московского городского регионального отделения партии он указал, что под руководством мэра Сергея Собянина российская столица стала «одним из самых умных и комфортных городов мира».

«На Москву ориентируются все без исключения регионы», - заключил Турчак.

Ранее партия «Единая Россия» выдвинула Собянина своим кандидатом на предстоящие в сентябре выборы мэра Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинАндрей Турчак

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