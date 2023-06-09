Турчак назвал Москву бесспорным лидером социально-экономического развития страны
Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Москва является бесспорным лидером социально-экономического развития России, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе конференции Московского городского регионального отделения партии он указал, что под руководством мэра Сергея Собянина российская столица стала «одним из самых умных и комфортных городов мира».
«На Москву ориентируются все без исключения регионы», - заключил Турчак.
Ранее партия «Единая Россия» выдвинула Собянина своим кандидатом на предстоящие в сентябре выборы мэра Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru