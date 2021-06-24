Собянин: летние веранды кафе и ресторанов можно посещать без QR-кода
Летние веранды кафе и ресторанов до 11 июля можно будет посещать без QR-кода. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который размещен на его сайте.
«Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода»,- говорится в указе мэра.
Ранее сообщалось, что с 28 июня рестораны и кафе будут открыты только для вакцинированных граждан или переболевших COVID-19, а также людям, у которых есть отрицательный ПЦР- тест. Для того, чтобы попасть в заведение, необходимо предъявить подтверждающий это QR-код. Мера введена в связи со сложной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в городе.
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