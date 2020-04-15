Собянин: Контроль за наличием пропусков будет ежедневно усиливаться
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием пропусков для передвижения по городу будут ежедневно усиливаться. Об этом сообщает ТАСС.
С 15 апреля в Москве начала действовать система цифровых пропусков. Его наличие обязательно для поездок на личном и общественном транспорте.
Глава столицы также подчеркнул, что в городе существенно наращивается режим самоизоляции. Собянин добавил, что это тяжелое испытание для горожан, но меры являются необходимыми в борьбе с распространением коронавируса.
Ранее Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Он назвал ситуацию очень критичной и заявил о необходимости перейти к автоматизированному контролю пропусков и обратился к начальнику ГУВД Москвы с просьбой помочь в разрешении проблемы.
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