Собянин: Контроль за наличием пропусков будет ежедневно усиливаться

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за наличием пропусков для передвижения по городу будут ежедневно усиливаться. Об этом сообщает ТАСС.

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С 15 апреля в Москве начала действовать система цифровых пропусков. Его наличие обязательно для поездок на личном и общественном транспорте.

Глава столицы также подчеркнул, что в городе существенно наращивается режим самоизоляции. Собянин добавил, что это тяжелое испытание для горожан, но меры являются необходимыми в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее Собянин отреагировал на очереди в метро из-за введения пропускного режима. Он назвал ситуацию очень критичной и заявил о необходимости перейти к автоматизированному контролю пропусков и обратился к начальнику ГУВД Москвы с просьбой помочь в разрешении проблемы.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
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