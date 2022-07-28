Собянин: Комплексное благоустройство детского парка «Фили» близится к завершению

Во время осмотра хода работ по благоустройству парка градоначальник отметил, что после ремонта парк качественно будет гораздо лучше.

«Манеж привели в порядок, сделали новый... И детский парк в этом году закончим, так что будет прекрасный парк с хорошими аттракционами, каруселями. Он давно не ремонтировался, поэтому будет в новом качестве», - подчеркнул Собянин.

В пресс-службе мэра добавили, что проект благоустройства парка предусматривает восстановление входной группы, а также устройство новых аттракционов, многофункциональной спортивной площадки, памп-трека. Кроме того, будет созданы комфортные условия для учащихся школы верховой езды ГБУ «Молодежный центр «Галактика», дополнительно построен манеж «бочка» для пони.

Ранее Собянин открыл после реконструкции павильон «Ластоногие» Московского зоопарка, сообщает RT.

