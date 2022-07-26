В парке «Кусково» начали устройство входных групп

В столичном парке «Кусково» в рамках работ по реабилитации территории приступили к обустройству павильонов входных групп. Об этом рассказали в департаменте капитального ремонта Москвы.

В зоне усадьбы декоративное оформление выполнят в классическом стиле, а в природной — в лесном.

«Всего будет обустроено шесть павильонов входных групп, а с администрацией — семь. В настоящий момент ведется устройство четырех входных групп и павильона администрации», — рассказал заместитель руководителя департамента Сергей Мельников.

Во всех павильонах будет витражное остекление, в котором будет отражаться окружающее пространство. Внутри помещений, в зависимости от их размера, расположатся комнаты матери и ребенка, буфеты, пункты проката и помещения охраны, туалеты.

«Декор павильонов на входах около усадьбы Шереметевых будет минималистичен. Их оформят классическими элементами из стеклофибробетона, формирующими входную арку, и карнизом. Фальш-колонны арки и карниз будут перекликаться с элементами исторического фасада усадьбы. В этой зоне в такой же стилистике сделают павильон администрации и туалет», — добавил Сергей Мельников.

Там, где зеленой растительности будет больше, входные группы оформят в «лесном» стиле. У этих павильонов будут скатные кровли или арки. Также их декорируют металлическим профилем, который имитирует ветви деревьев.

