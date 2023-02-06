Собянин: Комплексная модернизация ГКБ им Давыдовского завершена на 90%

Реставрацию главного корпуса ГКБ имени Давыдовского планируется завершить в 2023 году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, комплексная модернизация объекта завершена почти на 90%, речь идет о реставрации всех корпусов больницы, процесс близится к завершению.

Собянин рассказал о проекте социальной помощи для пациентов больниц

Собянин также сообщил, что главный корпус больницы теперь украсит уникальный витраж художника Максима Кантора.

Отмечается, что в многопрофильном стационаре на 385 коек в 2022 году лечение прошли свыше 24 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РеставрацияЗдравоохранениеСергей Собянин
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