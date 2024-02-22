Собянин: Количество лучевых исследований в Москве за год выросло на 15%
22 февраля 202417:36
Количество лучевых исследований в Москве выросло на 15% за 2023 год, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Количество лучевых исследований в столице за прошлый год выросло на 15%. Половина снимков – 5 из 10 млн – описаны врачами Московского референс-центра», – написал Сергей Собянин.
Он уточнил, что само исследование проходит в поликлинике по месту жительства, после чего изображение автоматически загружается в Единый радиологический информационный сервис.
Благодаря организации службы лучевой диагностики время описания исследований сократилось в 16 раз, уточнил Собянин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru