Собянин: Количество электробусов в Москве достигнет трехсот к концу года
Количество электробусов, курсирующих по Москве, к концу этого года достигнет 300 единиц. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.
Градоначальник подчеркнул, что с момента выхода электробусов на маршрут – с 1 сентября 2018года – число перевезенных пассажиров превысило 11 млн человек. Собянин отметил, что спустя год уже 210 электробусов перевозят пассажиров по 14 маршрутам.
Также мэр Москвы напомнил, что электробус вмещает 85 человек. Низкий уровень пола и пандус делают комфортной поездку в нём и для маломобильных граждан, и женщин с колясками, и велосипедистов. Там работает система климат-контроля. бесплатный Wi-Fi, , информационные медиаэкраны, а также USB-разъемы для зарядки гаджетов.
Кстати, как отмечает АГН Москва, по словам Сергея Собянина с 2021 года мегаполис планирует практически полностью отказаться от закупок дизельных автобусов – приобретаться будет только «чистый» подвижной состав - электробусы и трамваи. Градоначальник подчеркнул, что московский парк электробусов – в настоящий момент – самый крупный в Европе.
Ранее НСН сообщала что автобусный парк, строительство которого запланировано в столичном Митине, станет электробусным. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.
Отмечается, что такое решение позволит сберечь экологию района. Парк рассчитан на 250 мест, он будет расположен в 8-м микрорайоне. Строительство планируется завершить к середине 2021 года.
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