Собянин: Количество электробусов в Москве достигнет трехсот к концу года

Количество электробусов, курсирующих по Москве, к концу этого года достигнет 300 единиц. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

Градоначальник подчеркнул, что с момента выхода электробусов на маршрут – с 1 сентября 2018года – число перевезенных пассажиров превысило 11 млн человек. Собянин отметил, что спустя год уже 210 электробусов перевозят пассажиров по 14 маршрутам.

Также мэр Москвы напомнил, что электробус вмещает 85 человек. Низкий уровень пола и пандус делают комфортной поездку в нём и для маломобильных граждан, и женщин с колясками, и велосипедистов. Там работает система климат-контроля. бесплатный Wi-Fi, , информационные медиаэкраны, а также USB-разъемы для зарядки гаджетов.