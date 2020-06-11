Собянин: Карантина для приезжих в Москве не будет

Московские власти не будут устанавливать режим карантина для жителей других регионов, которые приезжают в столицу. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.



«В Москве никогда не устанавливали такой режим и устанавливать его не собираемся», - сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

При этом мэр призвал россиян все же не посещать столицу без лишней необходимости.

В то же время градоначальник призвал москвичей по возможности продолжать работать в удаленном режиме, дабы не создавать большие скопления людей на предприятиях и в офисах.





