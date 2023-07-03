Собянин: К столичной системе 112 подключены более 230 служб

Градоначальник рассказал, что в настоящее время к системе подключены более 230 разных служб, в том числе пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа. Ежедневно на смену заступают 125 операторов

«На опрос и направление информации экстренным службам уходит порядка полутора минут. Диспетчеры могут принимать звонки на разных языках», - отметил Собянин.

Он также добавил, что на номер 112 можно не только позвонить, но и отправить SMS, что очень важно для людей с нарушениями слуха и речи.

