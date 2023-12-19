Собянин: К концу года в столице будет работать 120 центров московского долголетия

К концу года в столице будет работать 120 центров московского долголетия, которые будут открыты и в новогодние праздники. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия центра в районе Измайлово.

Так, до конца 2023 году власти города откроют еще 17 центров, которые становятся вторым домом для горожан – там можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, заняться любимым делом.

Первый центр московского долголетия был открыт в 2019 году. За 5,5 года к проекту присоединились больше 530 тысяч горожан.