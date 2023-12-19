Собянин: К концу года в столице будет работать 120 центров московского долголетия
К концу года в столице будет работать 120 центров московского долголетия, которые будут открыты и в новогодние праздники. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия центра в районе Измайлово.
Так, до конца 2023 году власти города откроют еще 17 центров, которые становятся вторым домом для горожан – там можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, заняться любимым делом.
Первый центр московского долголетия был открыт в 2019 году. За 5,5 года к проекту присоединились больше 530 тысяч горожан.
Ранее Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с июня 2023 года онлайн-сервисом записи в проект «Московское долголетие» воспользовались более 3,7 тысяч человек. По его словам, за последние два месяца число пользователей выросло на 40%.
Градоначальник напомнил, что сервис помогает легко и быстро выбрать занятие по душе в любом районе Москвы рядом с домом, определить наиболее удобное время, а тест на определение интересов предложит «наиболее подходящие направления». Он добавил, что запись на занятия проекта «Московское долголетие» также доступна и в офлайн формате - в районных отделах долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru