Собянин: К концу года в столице будет работать 120 центров московского долголетия

К концу года в столице будет работать 120 центров московского долголетия, которые будут открыты и в новогодние праздники. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия центра в районе Измайлово.

Так, до конца 2023 году власти города откроют еще 17 центров, которые становятся вторым домом для горожан – там можно отдохнуть, пообщаться с друзьями, заняться любимым делом.

Первый центр московского долголетия был открыт в 2019 году. За 5,5 года к проекту присоединились больше 530 тысяч горожан.

Собянин пригласил горожан на мероприятия «Московского долголетия»

Ранее Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что с июня 2023 года онлайн-сервисом записи в проект «Московское долголетие» воспользовались более 3,7 тысяч человек. По его словам, за последние два месяца число пользователей выросло на 40%.

Градоначальник напомнил, что сервис помогает легко и быстро выбрать занятие по душе в любом районе Москвы рядом с домом, определить наиболее удобное время, а тест на определение интересов предложит «наиболее подходящие направления». Он добавил, что запись на занятия проекта «Московское долголетие» также доступна и в офлайн формате - в районных отделах долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин

Горячие новости

Все новости

партнеры