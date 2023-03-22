Собянин поздравил сотрудников таксомоторной отрасли Москвы с Днем таксиста

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников таксомоторной отрасли с Международным днем таксиста.

«Москва — один из немногих городов мира, где среднее время подачи такси составляет всего четыре минуты. Каждый день на дороги Московского региона выезжает 157 тыс. автомобилей», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как отметил Собянин, в московских такси работают квалифицированные водители с подтвержденным стажем и документами. Ежедневно их услугами пользуются свыше 1,6 млн пассажиров.

Градоначальник подчеркнул, что столичные власти помогают компаниям-перевозчикам обновлять автопарк. За 11 лет было выделено 1,8 млрд рублей на покупку более 70 тысяч автомобилей. В 2023 году на обновление такси планируют направить еще 225 млн рублей.

Собянин пожелал работникам таксомоторной отрасли легких дорог и довольных пассажиров.

