Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в едином пункте отбора на службу
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетили единый городской пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе своего визита они встретились и пообщались с москвичами, которые решили поступить на контрактную службу.
Кроме того, Собянин и Шойгу осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы, в котором будет размещён единый призывной пункт на военную службу.
Ранее Собянин заявил, что с начала 2023 года в столице контракты с Минобороны подписали больше 22 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru