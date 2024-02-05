Собянин и Шойгу встретились с контрактниками в едином пункте отбора на службу

В ходе своего визита они встретились и пообщались с москвичами, которые решили поступить на контрактную службу.

Кроме того, Собянин и Шойгу осмотрели новое здание военного комиссариата Москвы, в котором будет размещён единый призывной пункт на военную службу.

Ранее Собянин заявил, что с начала 2023 года в столице контракты с Минобороны подписали больше 22 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».